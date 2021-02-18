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В работе сервисов "Яндекс Go" произошел сбой

Специалисты работают над устранением сложностей, сообщили в компании

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сбой произошел в работе всех сервисов "Яндекс Go" - "Яндекс. Еда", "Яндекс. Лавка" и "Яндекс. Такси". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сказали там, уточнив, что речь идет про все сервисы "Яндекс Go".

Пользователи также зафиксировали сбои в работе сервисов "Яндекс". Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, пользователи начали фиксировать проблемы около 13:00 по мск. При этом 80% пожаловавшихся отмечают проблемы с работой сайта компании, 15% сообщают о сложностях в работе почты, еще 4% - с деньгами. На данный момент на сервисе зафиксировано более 350 жалоб.

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