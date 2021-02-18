Мишустин призвал власти Псковской области тратить средства господдержки на ключевые нужды

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Руководство Псковской области должно направлять выделяемые региону средства господдержки на решение первостепенных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" во время рабочей поездки в регион.

"Правительство разработало для вашего региона специальную индивидуальную программу развития, которой предусматриваются значительные финансовые средства - (до) 1 млрд [рублей] в год до 2024 года, то есть, всего 5 млрд рублей, - напомнил Мишустин. - Средства, конечно, должны направляться на первоочередные проблемы, которые есть".

Он отметил, что Псковская область сейчас входит в список регионов со сложной экономической ситуацией, однако даже в условиях коронавируса регион показывает неплохие темпы роста. "Чтобы укрепить экономический потенциал и повысить уровень жизни людей, необходимо вам развиваться дальше", - подчеркнул премьер.

"Ваш промышленный кластер продолжает активно развиваться, он очень удачно расположен: с одной стороны граница с ЕС, с другой стороны - весь ЕврАзЭС", - сказал Мишустин. "Без сомнения, бизнес, который здесь работает, может ориентироваться сразу на два больших рынка: и на рынок Евросоюза, и на евразийский рынок", - добавил он.

Глава правительства отметил, что кабмин предусматривает большой пакет мер для поддержки развития в регионах, уделяя особое внимание сохранению занятости.

Об ОЭЗ "Моглино"

"Моглино" - единственная в Северо-Западном федеральном округе экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. Она создана в 2012 году, сейчас ее резидентами являются 13 российских и иностранных компаний. Одним из якорных резидентов ОЭЗ является компания "Титан-полимер", изготавливающая гранулы из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Производство является уникальным для России, оно позволяет выпускать неограниченное количество видов полимеров и может обеспечить страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа.

В ноябре 2020 года губернатор Псковской области в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в ближайшие 2-3 года власти региона рассчитывают создать 1,3 тыс. новых рабочих мест. Причем появятся они именно за счет развития производств на территории ОЭЗ "Моглино".