Исаев заявил, что потребности в увеличении страхового лимита вкладов не наблюдается

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Потребности в увеличении страхового лимита вкладов не наблюдается, заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.

"На текущий момент действующий лимит возмещения полностью покрывает 99,5% счетов, что важно - 96% вкладчиков банков с отозванной лицензией получили возможность полностью удовлетворить свои требования за счет выплат агентства. Нам эти данные говорят о том, что потребности сегодня в увеличении общего лимита не наблюдается", - сказал он.

Средний размер вклада, по его словам, сейчас значительно меньше действующего страхового лимита в 1,4 млн руб.: на 1 января 2021 года она составлял 183 тыс. руб. против 172 тыс. руб. год назад. В основном рост объясняется валютной переоценкой.

Страховые ставки для банков

До конца первого полугодия совет директоров АСВ планирует принять решение о целесообразности возвращения страховых ставок к прежнему уровню. Ранее совет директоров агентства принял решение снизить страховые ставки с I квартала 2020 года. Величина базовой ставки была снижена с 0,15% до 0,10% расчетной базы, дополнительной - с 50% до 25% базовой ставки, повышенной дополнительной - с 500% до 300% базовой ставки. Таким образом, экономия банков от сниженных страховых ставок составит за год порядка 75 млрд руб. Также совет директоров АСВ в мае принял решение распространить на первый и второй кварталы 2020 года сниженные ставки страховых взносов банков в фонд страхования вкладов.

В будущем, по словам Исаева, необходима более тонкая дифференциация ставок отчислений в фонд страхования вкладов.

Говоря о расширении системы страхования вкладов, он отметил, что важно не увеличивать финансовую нагрузку на банки. АСВ исходит из того, что объем средств, поступающих в фонд страхования вкладов, должен оставаться примерно таким же, как сейчас. "Поэтому логично обсуждать разные уровни базовой ставки отчислений по разным категориям вкладов. Они скорее всего будут разные для граждан и для компаний. Эта тема будет обсуждаться дальше. Момент принятия решения пока далеко", - сказал он.