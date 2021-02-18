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"Газпром нефть" планирует выйти на рынок дорожного строительства

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" приняла решение создать компанию, которая будет заниматься строительством дорог. Об этом в интервью "России-24" сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Уже принято решение о создании компании, которая будет заниматься строительством дорог, которая будет использовать тот опыт, экспертизу, знания, которые у нас получены. [Такое решение является следствием того, что] мы являемся производителем очень качественного, высокотехнологичного битума", - сказал он.

Теги
РоссияГазпромДюков, Александр Валерьевич
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