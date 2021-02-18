En+ Group примет участие в конкурсе на строительство генерации для Восточного полигона

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания En+ Group планирует участвовать в конкурсе на строительство генерирующих объектов в рамках проекта по расширению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

"С точки зрения новой генерации мы активно планируем принять участие в аукционе по Восточному полигону. Там будет так называемый технологически нейтральный конкурс на строительство нового объекта генерации. Там газовая станция будет предлагаться рядом с генератором, мы будем предлагать строительство Тельмамской ГЭС", - сказал Хардиков.

Он добавил, что компания ожидает окончания строительства станции к 2030 году. При этом дополнительный спрос на электроэнергию, который возникнет в рамках расширения Восточного полигона после 2025-2026 гг., планируется покрывать за счет мобильных электростанций.

Ранее заместитель генерального директора компании "Эн+ Девелопмент" Игорь Попов заявлял, что Тельмамская ГЭС, установленная мощность которой составит 450 МВт, будет построена с использованием механизма ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагающий возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС).

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн т. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год, его планировалось завершить в 2024 году.

Энергетический сегмент

Капитальные затраты En+ Group в энергетический сегмент компании могут возрасти в 2021 году до $350 млн против $250-300 млн в 2020 году за счет программы модернизации ТЭС. "Мы всегда говорили, что у нас на 2020 год таргет по capex в энергетике был около $250-300 млн. В 2021 году он может быть чуть выше - до $350 млн за счет программы модернизации ТЭС, которая в 2021 году входит в активную фазу. Но глобального роста мы не планируем", - отметил Хардиков.

En+ Group планирует направить на модернизацию теплоэлектростанций 15-16 млрд руб. до 2026 года. Глава энергобизнеса En+ Group добавил, что по итогам прошедших конкурсов было отобрано 12 проектов модернизации оборудования - один на Автозаводской ТЭС в Нижнем Новгороде и остальные на теплоэлектростанциях компании в Иркутской области.

При этом Хардиков подчеркнул, что компания в данный момент не заинтересована в проектах с использованием российской газовой турбины. "У нас есть одна газовая станция в Нижнем Новгороде - Автозаводская ТЭС, одну турбину мы заявили в проект модернизации, она прошла. Но объективно, какого-то масштабного строительства новой генерации с использованием новых отечественных газовых турбин мы не планируем", - сказал он.

Ранее Хардиков говорил, что компания не планирует пересматривать объем затрат на содержание и ремонт действующих производств на фоне распространения коронавирусной инфекции.

En+ Group прогнозирует, что выработка электроэнергии по итогам 2021 года сохранится на уровне предыдущего года. В настоящее время выработка гидроэлектростанциями компании находится на стабильном уровне. По итогам 2020 года генерирующие объекты En+ Group произвели 82,2 млрд кВт ч электроэнергии, что на 5,7% больше, чем годом ранее. При этом отпуск тепловой энергии за отчетный период сократился на 1,5%, до 26,9 млн Гкал.

ЭЗС для электрокаров

En+ Group планирует открыть пять электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров в Иркутской области в 2021 году. "Пять площадок в планах на 2021 год. В 2020 году в Иркутской области мы уже открыли в декабре три электрозарядные станции", - рассказал Хардиков.

Ранее сообщалось, что стоимость установки одной ЭЗС компании составляет порядка 3,5 млн рублей.

О компании

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в "Русал", крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая).