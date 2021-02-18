ЦБ установил факт манипулирования рынком акций "Сургутнефтегаза"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России выявил факты манипулирования рынком обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на биржевых торгах в 2015-2016 годах. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В ходе проведения Банком России проверки установлено, что Стативка Олег Владимирович на основании устных договоренностей с руководителями ООО "Каладиум" и НП "Фиренц" получил ключи доступа к брокерским счетам указанных юридических лиц в целях покупки акций ["Сургутнефтегаза"] на биржевых торгах. При этом Стативка О.В. самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями и время совершения сделок", - отмечается в сообщении.

В ходе проверки была также выявлена схема совершения операций в режиме основных торгов биржи по брокерским счетам ООО "Каладиум" и НП "Фиренц" супругой Стативки, Ольгой Павловой. Операции совершались по предварительному соглашению, в результате чего Павлова получила излишний доход в крупном размере на своем брокерском счете. Данные операции также привели к искажению рыночной конъюнктуры и сопровождались существенными отклонениями параметров торгов акциями "Сургутнефтегаза", добавили в ЦБ.

В отношении указанных лиц были направлены предписания Банка России о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.