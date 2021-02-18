Банкиров из черного списка могут заставить повышать финграмотность россиян

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦБ рассмотрит предложение привлекать к повышению финансовой грамотности населения дисквалифицированных банковских сотрудников, чтобы сократить срок дисквалификации. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Данное предложение выдвинул банк "Гарант-инвест" в ходе мероприятия.

"Идея нетривиальная, заслуживающая как минимум обсуждения. Давайте мы, действительно, об этом подумаем. Не готов сразу сформулировать, насколько одно может засчитывать другое, так как речь идет немного о разных событиях, но такой вклад был бы очень полезен для повышения финансовой грамотности", - сказал Мамута, отвечая на соответствующий вопрос.

В так называемый черный список банкиров Банк России вносит неблагонадежных финансистов. В частности, в такой список входят руководители финансовых учреждений, которые своими действиями способствовали ухудшению финансового положения организации или привели ее к закрытию.