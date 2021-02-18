Строительство комплекса отелей за 25 млрд рублей под Тверью начнется в 2021 году

ТАСС, 18 февраля. Комплекс из нескольких отелей на 1,3 тыс. номеров и центр семейного отдыха стоимостью около 25 млрд рублей начнут строить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области в 2021 году при поддержке корпорации ВЭБ.РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Завидово" будет построен комплекс из нескольких отелей на 1 300 номеров и центр семейного отдыха. Строительство начнется в 2021 году при поддержке корпорации ВЭБ.РФ. Общая сумма инвестиций составит около 25 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, комплекс рассчитан на круглогодичный прием туристов, в его составе войдут два четырехзвездочных апарт-отеля, рассчитанных на семейных туристов со средним уровнем дохода. Центр отдыха будет состоять из трех зон - многофункционального зала для проведения мероприятий, развлекательной зоны для различных игр и водной зоны с аквапарком.

Как сообщалось, договоренность о развитии "Завидово" была достигнута между губернатором Тверской области Игорем Руденей и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым во время их рабочей поездки на территорию ОЭЗ в мае 2019 года. Первоначально строительство комплекса оценивалось в 28 млрд рублей, сроки начала реализации проекта не обозначались.

"Завидово" - единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе, создана в 2015 году. В мае 2018 года правительство Тверской области утвердило проект планировки территории, по которому "Завидово" делится на семь зон, где предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года, общая площадь проектирования - 380 га.

На территории ОЭЗ ведется строительство транспортно-пересадочного узла для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в туристско-рекреационном кластере "Волжское море". Этот узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.