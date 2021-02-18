МГУ подписал соглашения с первыми резидентами своего научно-технологического центра

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первыми резидентами Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ им. Ломоносова стали компании "Швабе" и "Митотех". Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба Управляющей компании ИНТЦ.

"18 февраля в Зеленом зале Интеллектуального центра - Фундаментальной библиотеки Московского университета с участием ректора МГУ академика Виктора Садовничего прошли подписания соглашений о намерениях в инвестициях с первыми резидентами Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" - ООО "Митотех" и Холдингом "Швабе", - говорится в сообщении.

Также прошло совещание о вопросах развития ИНТЦ. По словам Садовничего, уже созданы научно-технологический совет и экспертные комиссии для отбора научно-технологических проектов. О готовности вести научно-технологическую деятельность в Центре сообщили 143 крупных и средних компании. В ходе отбора предварительные заявки от потенциальных участников распределяются по кластерам: "Биомед", "Инжиниринг", "Инфотех", "Геотех" и "Космос" и др.

"С рядом партнеров, в том числе с зарубежными, заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве в целях создания и развития центра. Сформулированы значимые научно-технологические проекты, которые запланированы для реализации в центре на основе междисциплинарных научно-образовательных школ Московского университета с привлечением индустриальных и иных партнеров (около 70 проектов в рамках отдельных кластеров). Уже отобраны 20 проектов МГУ, ориентированных на центр", - цитирует пресс-служба Садовничего.

Кроме того, по данным пресс-службы, проведена работа по привлечению инвестиций для обеспечения строительства шести кластеров. На текущий момент предварительно планируемая сумма инвестиций от частных инвесторов составляет около 13 млрд рублей.

Программа долголетия и адронная терапия

Генеральный директор компании "Митотех" Максим Скулачев в ходе совещания представил схему размещения на площадке кластера "Биомед" лабораторных и производственных мощностей проекта "Здоровое долголетие". Предполагается, что их общая площадь составит 6 тыс. кв м. Ученый отметил, что главный подход проекта - обнаружение контрпродуктивных программ в организме и разработка биомедицинских подходов для их обезвреживания с целью увеличения продолжительности и качества жизни человека.

"Проект развивается на базе МГУ с 2010 года, основное его направление - это разработка и внедрение в практику технологий адресного воздействия на митохондрии живых клеток. На базе этой технологии уже разработано и выведено на рынок России первое митохондриально-адресованное лекарство, ряд лекарственных препаратов находится на стадии клинических и доклинических исследований", - сказал Скулачев, слова которого приводятся в сообщении.

Генеральный директор Холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев презентовал проект "Швабе - Медицинская техника" по созданию Центра адронной (протонно-ионной) терапии площадью 30 тыс. квадратных метров на территории инновационного научно-технологического центра МГУ.

"В настоящее время только в России в адронной терапии ежегодно нуждается более 30 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. К сожалению, актуальные мощности имеющихся стационаров позволяют пролечивать такими методами не более 2 тыс. онкобольных. Значительно сократить этот дефицит позволит реализация соглашения по созданию центра протонно-ионной терапии на площадке долины МГУ", - цитирует пресс-служба главу компании.

Развитие проекта

В среду, 17 февраля, президент России Владимир Путин поручи МГУ им. Ломоносова совместно с правительством Москвы обеспечить к 2025 году введение в эксплуатацию и функционирование объектов научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы".

На заседании попечительского совета МГУ в декабре 2020 года Путин говорил, что первые объекты технологической долины должны быть запущены в ближайшие полтора-два года. При этом президент подчеркнул, что к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура центра должна быть развернута в полном объеме.

Как отмечается на сайте МГУ, основная идея создания долины заключается в формировании на новой территории вуза инновационной экосистемы мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.