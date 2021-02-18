"Газпром" на фоне холодов увеличил поставки газа в Москве до почти рекордных значений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Москва" нарастил объемы суточных поставок газа практически до рекордных значений из-за длительного периода холодов в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает компания.

Суточное потребление газа, зафиксированное 15 февраля в Москве, составило 161 млн куб. м в сутки, в Московской области - 81 млн куб. м в сутки (суммарно - 242 млн куб. м в сутки).

"С учетом того, что, согласно прогнозам, период дневной холодной погоды и ночных заморозков продлится еще некоторое время, можно предположить, что будут превышены рекордные значения, показанные зимой 2017 года, когда суммарное потребление газа составило 248 млн куб. м в сутки (Москва - 165 млн куб. м в сутки, Московская область - 83 млн куб. м в сутки)", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

"Газпром трансгаз Москва" отмечает, что, несмотря на установившиеся с середины января низкие температуры, газотранспортная система работает в штатном режиме, филиалы компании подготовлены к прохождению пиковых нагрузок. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Центрального региона загружены дополнительные мощности на компрессорные станции (КС) "Воскресенская", "Серпухов", "Истье", "Пришня", "Тума".

"Газпром трансгаз Москва" - стопроцентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов. Ежегодно транспортируется порядка 160 млрд куб. м газа.