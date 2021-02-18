Глава Robinhood извинился за введение ограничений на торговлю акциями

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор компании Robinhood, оказавшейся в центре истории, связанной с атакой пользователей интернет-платформы Reddit на Уолл-стрит, Владимир Тенев в четверг извинился за введение временного запрета на покупку ряда ценных бумаг, включая GameStop. Он выступает на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

В конце января компания ввела временные ограничения только на покупку около 50 ценных бумаг, пользователи могли свободно продавать эти акции. Ограничения были сняты в начале февраля. Попавшие под запрет бумаги пользовались популярностью у частных инвесторов, в том числе у пользователей Reddit. Самый заметный рост наблюдался у акций сети магазинов видеоигр GameStop.

"Несмотря на беспрецедентную рыночную конъюнктуру в январе, в конце концов, то, что произошло, для нас неприемлемо, - отметил 33-летний бизнесмен болгарско-американского происхождения, компании которого принадлежит приложение для игры на бирже Robinhood. - Я извиняюсь и прошу прощения у наших клиентов. Пожалуйста, помните, что мы делаем все возможное, чтобы этого больше не повторилось. Я не собираюсь говорить, что Robinhood сделал все идеально и что мы не делали ошибок в прошлом".

Тенев пообещал извлечь урок из этой ситуации и не "повторять те же ошибки в будущем". "Я обязуюсь сделать так, чтобы мы стали лучше после этого. Мы извлечем уроки из этой ситуации и не будем повторять те же ошибки в будущем", - подчеркнул он после резкой критики со стороны конгрессменов.

Требования к депозитам

Приложение Robinhood стало одной из главных платформ, откуда развивалась атака пользователей Reddit на Уолл-стрит. Решение ограничить операции пользователей в приложении способствовало снижению волатильности на бирже, однако вызвало волну критики в адрес Тенева. Пользователи предположили, что блокировка связана с решением защитить хедж-фонды, которые ставили на падение акций, в том числе GameStop, и потеряли миллиарды долларов. На слушаниях бизнесмен опроверг эти утверждения, подчеркнув, что его компания опиралась на "повышенные требования к депозитам", а также к залоговому обеспечению. "Мы не отвечаем перед хедж-фондами", - отметил он.

"Препятствовать клиентам продавать [бумаги] очень сложно. Болезненно, когда клиенты не могут получить доступ к своим деньгам, - пояснил Тенев введение ограничений только на покупку акций. - Мы не хотим навязывать такой опыт нашим клиентам, если у нас нет другого выбора".

По словам бизнесмена, компания приняла ряд мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем, в том числе за счет увеличения ликвидности на 3 млрд долларов.

В январе некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста. В частности, стоимость бумаг GameStop за месяц взлетела более чем на 2 000%. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze - стремительный рост цены актива), организованный частными трейдерами при помощи Reddit. В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки. Акции компании AMC Entertainment Holdings ("Эй-эм-си энтертейнмент холдингс"), которой принадлежит сеть кинотеатров, также значительно дорожали и дешевели. Манипуляции с данными ценными бумагами стали причиной резких колебаний на фондовом рынке США.