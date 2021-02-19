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Bloomberg: Техас восстанавливает нефтедобычу, прерванную из-за непогоды

Как отмечает агентство, пока неясно, сколько времени займет достижение прежних показателей по объемам добычи

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Ряд нефтедобывающих компаний в штате Техас возобновляет работу после нескольких дней простоя из-за морозов и непогоды. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, компании Marathon Oil, Devon Energy и Verdum Oil смогли восстановить подачу энергии от местных сетей или подключили генераторы, также налажено транспортное сообщение. Работы по возобновлению нефтедобычи начались в среду вечером.

Как отмечает агентство, пока неясно, сколько времени займет достижение прежних показателей по объемам добычи, которые из-за суровых погодных условий снизились на 4 млн баррелей в день.

Согласно последним данным, из-за снежной бури свыше 674,1 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

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