"Известия": возможность регистрации фирмы в РФ без физического адреса разработают к марту

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Корпорация МСП, Минэкономразвития России, Минфин и ФНС до 1 марта должны будут разработать инициативу, дающую российским компаниям возможность отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронной почты. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по результатам которого дано соответствующее поручение.

По информации издания, законопроект о возможности регистрироваться без офиса в 2018 году уже разрабатывали специалисты Минэкономразвития.

Как сообщают "Известия", власти задумались о возвращении к изучению этой возможности из-за того, что многие компании отказались от работы в офисе в период пандемии. Кроме того, такая инициатива должна решить проблему организаций, для которых регистрация по определенному адресу - формальность.

По материалам издания, вместо юридического адреса в Единый государственный реестр юридических лиц будут занесены электронные координаты компании для получения обязательных уведомлений - сообщений контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов и других.