Правительство одобрило законопроект "О семеноводстве"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект закона "О семеноводстве" и приняло решение внести его в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О семеноводстве" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, проект федерального закона направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в Российской Федерации, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала.

Как сообщил 18 февраля на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин, новая редакция федерального закона о семеноводстве нацелена на повышение качества российской агропродукции. В частности, в нем предусмотрены обязательные требования при обороте семян, в том числе к использованию и производству, а также показатели качества. По его словам, в документе заложены основы продовольственной и экологической безопасности. Его цель - создать необходимые условия для эффективного развития рынка семян.

Мишустин подчеркнул, что для снижения рисков появления на рынке фальсификатов в России создается федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Через этот цифровой ресурс можно будет проверить, где был выращен посевной материал и на какой урожай можно рассчитывать. В итоге в открытом доступе появится единая и полная информационная база семян, произведенных для продажи и посева.

Кроме того, по словам главы кабмина, чтобы помочь людям ориентироваться в новых сортах, будет уточнен порядок их включения в государственный реестр селекционных достижений. Для этого каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной специфики.