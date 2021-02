Программа "Сбера" по адаптации новичков признана лучшей на конкурсе The Learning Awards

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Сбера" стал победителем международного конкурса The Learning Awards в номинации "Программа адаптации года" (Onboarding Programme of The Year). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Сбера".

"Сбер" получил престижную премию международного конкурса The Learning Awards в номинации Onboarding Programme of The Year ("Программа адаптации года"). Жюри высоко оценило достижения "Сбера" в области онбординга (адаптации) в условиях пандемии и дистанционной работы. Конкуренцию в финальном этапе премии "Сберу" составили компании мирового уровня: Lloyds Banking Group (Великобритания), Goldman Sachs (США) и другие", - сообщила пресс-служба.

Сообщается, что программа "Сбера" по адаптации новичков предлагает ряд инструментов для эффективной адаптации как новых, так и действующих сотрудников, осваивающих новые роли и должности. Это специальные мероприятия, справочные материалы, поддержка наставников, VR- и AR-технологии, автоматизированное сопровождение процессов. По информации "Сбера", эти практики помогли банку повысить удовлетворенность новых сотрудников своей адаптацией до 91%.

"В начале пандемии мы поняли, что на удаленке намного сложнее начинать работу в новом коллективе, и запустили онлайн-буткемпы, в ходе которых новички узнают, как устроен "Сбер", знакомятся с нашей культурой, проходят образовательные курсы и встречаются с топ-менеджерами онлайн. Это помогает новичкам быстрее почувствовать себя членом команды и начать работать эффективно. Победа в премии The Learning Awards подтверждает, что мы на правильном пути", - цитируют в сообщении старшего вице-президента, руководителя блока HR Сбербанка Наталью Дудину.

Ежегодный конкурс The Learning Awards проводится с 1996 года Институтом обучения и эффективности (The Learning and Performance Institute, LPI). Экспертное жюри отмечает достижения компаний по всему миру в области обучения и развития - примеры высоких стандартов, ведущих практик, инноваций и передового опыта. Конкурс проводится в 20 номинациях.