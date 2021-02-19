ЦБ проведет ревизию вмененных видов страхования

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Банк России по итогам масштабного исследования планирует провести комплексную переоценку подходов к регулированию вмененного страхования, а также рассмотреть целесообразность сохранения его отдельных видов с низким уровнем страховых выплат. Об этом журналистам сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин.

"Что мы планируем делать со вмененным страхованием: по итогам обсуждения между нами, участниками рынка, госорганами мы либо оставляем этот вид страхования в том виде, в каком он есть, либо отменяем его как избыточный. И третья модель - корректировка текущих видов страхования, определение минимального объем рисков, минимальных сумм, которые должны быть покрыты. Я думаю, вся эта работа будет начата нами в этом году, но она точно не будет окончена быстро, и, думаю, мы ее в течение 3-5 лет закончим", - сказал Чистюхин.

Он уточнил, что в приоритете будут такие виды вмененного страхования, которые либо вызывают сегодня наибольший общественный резонанс, либо связаны с финансовой сферой. "Это ответственность туроператоров, арбитражных управляющих, ответственность ломбардов за утраченное имущество, ответственность актуариев и оценщиков, ДМС-мигрантов", - отметил зампред регулятора.

По словам Чистюхина, главная цель этой переоценки - получение вида страхования, который действительно обеспечит защиту общественных интересов, станет драйвером для развития страхового рынка и не создаст чрезмерных обременений для тех страхователей, которые хотят осуществлять тот или иной вид предпринимательской деятельности.

Что такое вмененный вид страхования

По оценке ЦБ, в настоящее время в России насчитывается 61 вмененный вид страхования, когда обязанность заключить договор страхования возложена на страхователя по закону. В большинстве случаев вмененное страхование является условием осуществления какого-либо вида деятельности, например, нотариуса, арбитражного управляющего и т.д. Такое страхование также может быть направлено на защиту жизни и здоровья определенных групп лиц, подверженных риску (пациенты при проведении клинических испытаний, работники частного охранного предприятия), а иногда - на обеспечение гарантий некоторым категориям государственных служащих.

В представленном на обсуждение докладе Банк России проанализировал текущее регулирование, правоприменительную практику, статистические данные по 45 видам вмененного страхования, а также международный опыт. В периметр исследования не вошли виды страхования, которые осуществляются за счет бюджетных средств. Регулятор выявил крайне низкий уровень страховых выплат по отдельным видам на фоне высокой доли отказов в выплате. В целом соотношение страховых выплат к страховым премиям по вмененному страхованию не превышает 17,2%, в то время как по обязательному находится на уровне 68,6%, а по добровольным видам составляет 32,5%. Другие острые проблемы - отсутствие контроля за выполнением страхователем обязанности по страхованию и несовершенство правового регулирования в значительном количестве вмененных видов страхования.