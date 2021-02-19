Поставки вакцины "Спутник-V" Африканскому союзу начнутся в мае

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Поставки российской вакцины "Спутник-V" Африканскому союзу начнутся в мае, основная часть будет поставлена в июне 2021 года. Об этом ТАСС сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Некоторые поставки начнутся в мае, но большинство поставок начнется с июня", - сказал он.

В настоящее время "Спутник V" уже одобрен в 30 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и в Сан-Марино.