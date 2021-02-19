Кабмин может рассмотреть возможность досрочного строительства трассы Казань-Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в этом году может рассмотреть возможность строительства новой платной трассы от Казани до Екатеринбурга раньше запланированного 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы рассматриваем различные варианты, за счет чего можно было бы ускорить строительство [трассы Казань - Екатеринбург], где найти дополнительные деньги. Пока это в стадии проработки, мы этот вопрос рассматриваем и на уровне правительства будем выносить этот вопрос. Если найдем финансовые источники, то, я считаю, это обязательно нужно делать", - сказал он.

Предполагается, что новая автодорога станет продолжением платной трассы Москва - Казань, движение по которой будет открыто в 2024 году. Проектированием и строительством дороги до Екатеринбурга также займется "Автодор". По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, уже ведется проработка ее маршрута. Он также сообщал, что допустимая скорость на новой трассе составит до 130 км/ч.