В Москве появился общественный омбудсмен по вопросам интеллектуальной собственности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Общественным омбудсменом по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в Москве стал Антон Ищенко. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева представила его в ходе Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в пятницу.

Ищенко занимает пост председателя центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

"Москва - это сегодня лидер на территории РФ по изобретательской активности, Москва обогнала все другие регионы по количеству изобретений и по количеству заявок на полезные модели, и это однозначно большой пример для наших регионов. Но, что касается вообще ситуации в стране, пока ситуация оставляет желать лучшего. Например, насыщенность интеллектуальной собственности крупнейших компаний, которые входят в список S&P-500, - это 85%, в Российской Федерации - 0,31%", - сообщил Ищенко.

По его словам, с одной стороны, приведенные цифры - просто статистика, а с другой - возможность привлекать кредиты для бизнеса, упрощение переговорных процессов с банками, инвестиции для развития бизнеса как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Всего в настоящее время при московском бизнес-омбудсмене ведут работу 47 общественных уполномоченных.