"Газпром" не планирует buyback, но может рассмотреть эту опцию в будущем

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в ближайшей перспективе не планирует запускать программу обратного выкупа акций (buyback), но не исключает ее запуска в долгосрочной перспективе при улучшении конъюнктуры рынка или в рамках реализации программы мотивации своего менеджмента. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами.

"С точки зрения теории корпоративных финансов - обратный выкуп акций с рынка во многом идентичен выплате дивидендов, но на данном этапе мы останавливаемся именно на регулярной выплате дивидендов в строгом соответствии с нашей дивидендной политикой. Это является достаточно прозрачным механизмом для всех инвесторов и акционеров", - сказал он.

"Хотя, конечно, я не исключаю в дальнейшем возможные варианты", - добавил он, отметив, что такое решение будет приниматься по мере восстановления рынка или в случае, если этого потребует долгосрочная программа мотивации топ-менеджмента.

"В дальнейшем это (запуск программы buyback - прим. ТАСС) может быть связано не только с изменением рынка, но и с учетом разных механизмов, например, мы с вами обсуждали программу долгосрочной мотивации руководства, там тоже, возможно, понадобится небольшой buyback, возможно, мы обойдемся и теми акциями, которые у нас на сегодня есть", - сказал Садыгов.

Опционная программа для менеджмента

"Газпром" в 2020 году работал над проектом новой опционной программы для менеджмента с учетом вызовов прошлого года, рассчитывает утвердить ее в 2021 году, сообщил Фамил Садыгов.

"Мы эту программу еще не приняли - 2020 год очень сложный был, неординарный. И правильно сделали, потому что сейчас уже другие вызовы стоят, и пришлось нам ее немного доработать, - сказал Садыгов. - Считаю, что мы в этом году утвердим программу, и она будет работать".

Садыгов отметил, что новая опционная программа для менеджмента была разработана с привлечением в том числе инвестбанкиров. Но на фоне коронакризиса в 2020 году некоторые инвесторы "Газпрома" внесли предложения доработать эту программу.

"Принципиальные изменения не произошли, но кое-какие уточнения произошли по кое-каким показателям", - сказал Садыгов, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.

Дивиденды за 2020 год

"Газпром" сохраняет планы выплатить дивиденды за 2020 год в соответствии с дивидендной политикой группы, подразумевающей направление на дивиденды за прошлый год 40% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), несмотря на прогнозное превышение долговой нагрузки по итогам прошлого года.

"Последние несколько лет я упорно говорил о том, что выплата дивидендов для нас - это приоритет. И мы это доказываем делом: дивидендную политику мы приняли, ни разу не нарушали, наоборот, только в сторону интересов акционеров, - сказал Садыгов. - На 2021 год я говорил не раз о том, что в соответствии с дивидендной политикой есть возможность не платить дивиденды, если соотношение чистый долг/EBITDA у нас будет выше 2,5. По итогам 2020 года мы ожидаем некоторое увеличение этой цифры, но я несколько раз повторял, что мы не планируем воспользоваться этим в качестве повода для невыплаты или занижения размера выплат".

В соответствии с дивидендной политикой "Газпрома" компания выплатит за 2020 год дивиденды в размере 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Садыгов отметил, что "Газпром" уже заложил в бюджет на 2021 год выплату дивидендов акционерам холдинга за 2020 год. За 2021 год дивидендные выплаты уже будут рассчитаны исходя из 50% от скорректированной прибыли по МСФО.

Садыгов также пояснил, что на рост соотношения чистый долг/EBITDA в прошлом году оказали влияние низкие цены на газ, что сильно отразилось на показателе EBITDA.

"Газпром" еще не публиковал финансовые результаты за прошлый год. По предварительным расчетам соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2020 года составит порядка 2.8 единиц, отметил Садыгов.

По его словам, снижение долговой нагрузки - ключевая задача топ-менеджмента "Газпрома", с этой целью в этом году было решено сохранить практику ежемесячно сверять темпы достижения плановых показателей. По консервативным прогнозам, соотношение чистый долг/EBITDA в 2021 году будет равно 2, но Садыгов отмечает, что улучшение динамики рынка позволяет надеяться, что это показатель будет значительно ниже.

Дивиденды за 2021 год

"Газпром" сохраняет намерение направить на дивидендные выплаты 50% от чистой прибыли группы по МСФО по итогам 2021 года.

"Что касается реализации дивидендной политики по итогам 2021 года выйти на 50%, это мы даже не обсуждаем, мы реализовываем, у нас достаточно жесткая дисциплина по выполнению своих документов. Действительно, мы по итогам 2021 года в строгом соответствии с дивидендной политикой выйдем на 50% от чистой прибыли", - сказал Садыгов.

Ранее заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников заявлял, что менеджмент компании в соответствии с действующей дивидендной политикой собирается рекомендовать совету директоров выплатить по результатам 2020 года не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, по итогам 2021 года - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика "Газпрома", утвержденная советом директоров компании в конце 2019 года, предполагает поэтапное повышение доли скорректированной чистой прибыли по МСФО, направляемой на выплату дивидендов, с 30% за 2019 год до 50% по итогам 2021 года и последующих годов.

Финпоказатели "Газпрома"

"Газпром" фиксирует превышение финансовых показателей в сравнении с плановыми значениями уже через полтора месяца после начала года на фоне резкого роста экспорта газа. Пока холдинг не планирует пересмотр бюджета и инвестиционной программы, но готов рассмотреть корректировку этих документов традиционно по итогам первого полугодия, сообщил заместитель председателя правления компании.

"Ситуация на рынке нам нравится: никогда не думал, что зима мне будет нравиться больше, чем теплая погода. Чуть ли не каждый день у нас какие-то рекорды (по объемам поставки газа в Европу - прим. ТАСС). Что касается запасов ПХГ, вы сами видите, каким образом обстоит дело", - сказал он.

Ранее "Газпром" сообщал, что с 1 января по 15 февраля экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья вырос на 36,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 27,5 млрд куб. м. В частности, закупки увеличили такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%). В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы из-за сильных холодов уже сейчас отобрано на 27,6% больше газа, чем за всю прошлую зиму. Поставки газа в Китай также идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Сообщалось, что 11 февраля поставки достигли нового рекордного уровня и на 2,7% превысили плановые суточные объемы.

Несмотря на сильные результаты первых полутора месяцев года, "Газпром" сейчас не собирается пересматривать бюджет на 2021 год. "Всего лишь 1,5 месяца прошло, поэтому даже в своих прогнозах мы не ставим задачу по поводу какого бы то ни было увеличения инвестпрограммы или других расходов", - сказал Садыгов.

Ранее совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу ПАО "Газпром" на 2021 год, она составит 902,4 млрд рублей, капитальные вложения - 864 млрд рублей.