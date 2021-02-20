Российские мукомолы заключили соглашения для получения субсидий на 2,88 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские мукомолы уже заключили соглашения на получение субсидий на общую сумму 2,88 млрд рублей, хлебопекарные организации заключили аналогичные соглашения на 1,78 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В конце 2020 года правительство выделило 4,7 млрд рублей на частичную компенсацию затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Из этой суммы 2,9 млрд рублей было направлено на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

"В соответствии с поручением правительства РФ Минсельхоз России заключил с субъектами Российской Федерации соглашения, направленные на предоставление субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Механизм предполагает компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности - на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. В общей сложности для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на сумму 2,88 млрд рублей. Для субсидирования хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, средства перечислены в регионы в полном объеме, их доведение до конечных получателей начнется в марте. При этом, как сообщили в Минсельхозе, в связи с отсутствием в регионах необходимой нормативной базы не заключены соглашения по поддержке мукомольных предприятий с Тверской областью (13,7 млн рублей), хлебопекарных - с Ненецким (694 тыс. рублей) и Ханты-Мансийским автономными округами (16,7 млн рублей). Высвободившиеся средства будут возвращены в резервный фонд Российской Федерации.

Принятая правительством мера направлена на поддержание рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного уровня цен на муку и хлебопекарную продукцию для населения, считают в министерстве.

20 февраля газета "Коммерсантъ" написала, что некоторые регионы не заключили соглашения с Минсельхозом на предоставление субсидии для компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции.