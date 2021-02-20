Лидер ведущей партии ЕС выступил за запрет на экспорт в США сырья для производства вакцин

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер считает, что необходимо ввести запрет на экспорт в Соединенные Штаты сырья для производства вакцин от коронавируса в случае отсутствия гарантий поставок препаратов в страны Евросоюза. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Augsburger Allgemeine .

"Прививочный эгоизм, с которым мы сталкиваемся в США и отчасти в Великобритании, где-то понятен, но является тяжелым бременем", - отметил политик. "Если нет четких обещаний, что вакцины, произведенные в Европе, также вернутся [в европейские страны], не должно быть экспортной лицензии на активные ингредиенты, - подчеркнул Вебер. - Европа не должна проявлять малодушие".

Вместе с тем, по мнению главы ЕНП, промышленно развитым странам следует договориться о взаимно обязывающих поставках. "Пришло время для еще одного саммита G7, на котором экономически сильные западные государства рассмотрят и обеспечат функционирующие цепочки поставок и обсудят распределение доз вакцины по всему миру", - заметил Вебер. "ЕС этого хочет, однако если другие не готовы, мы должны подумать о запрете на экспорт", - добавил он.

В среду Еврокомиссия (ЕК) объявила, что одобрила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса. Кроме того, ЕК намерена подписать соглашение с германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer на доставку еще 300 млн доз вакцины.

При этом в реальности в первом квартале 2021 года Евросоюз получит почти втрое меньше вакцины, чем ожидалось, в связи с нехваткой производственных возможностей у всех поставщиков и в результате проблем логистики. По оценкам Еврокомиссии, с начала января по конец марта 27 стран ЕС получат порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале Брюссель предполагает вывести поставки на расчетный уровень в 300 млн доз за три месяца.