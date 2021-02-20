ЕЭК разрешила проверять фармпроизводителей дистанционно

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила проведение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) инспекций на соблюдение производителями лекарственных препаратов требований по надлежащим производственным практикам (GMP) в дистанционном режиме. Об этом сообщает ЕЭК.

"Решение устанавливает возможность проведения инспекций на соответствие производителей лекарственных препаратов требованиям GMP союза в дистанционном режиме с использованием средств видео и аудио присутствия инспекторов без выезда инспекционной группы на площадку", - говорится в сообщении ЕЭК.

Комиссия отмечает, что решение, опубликованное на правовом портале ЕАЭС, распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Введение дистанционных проверок позволяет не прерывать процедуры фармацевтического инспектирования в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением в мире коронавирусной инфекции, уточняет ЕЭК.

"Введение дистанционных инспекций является важным шагом в области внедрения телекоммуникационных технологий в контрольно-надзорную сферу работы уполномоченных органов государств-членов, оптимизации затрат на осуществление инспекционной деятельности фармацевтических инспекторатов и фармацевтических производителей", - говорится в сообщении.

Требования Good manufacturing practice (GMP, надлежащая производственная практика) ЕАЭС гармонизированы с аналогичными европейскими требованиями и предполагают обеспечение стабильного производства фармацевтической продукции в рамках заданных параметров их качества в промышленных масштабах. Подтверждение соответствия производства требованиям GMP является одним из обязательных условий для выхода фармацевтического производителя на рынок ЕАЭС.