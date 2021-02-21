Минпромторг определится с ужесточением требований к экспорту лома по итогам месяца

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России будет принимать решение об ужесточении экспорта лома черных металлов по итогам мониторинга ситуации на рынке в ближайший месяц, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"С учетом принятого решения по введению пошлины, которое вступило в силу только с 31 января, прошло всего 20 дней, поэтому не так быстро рефлексирует рынок. Давайте посмотрим, что будет происходить в ближайший месяц и уже будем понимать тогда, будем принимать какие-то решения", - сказал он журналистам.

"Мы бы очень не хотели [ужесточать требования]", - добавил он.

В конце 2020 года правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен.

"В течение февраля Минпромторг России будет осуществлять мониторинг эффективности данного ограничения, после чего будет принято решение о целесообразности его ужесточения", - говорится в сообщении.

Минпромторг также не исключает введения запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной, говорил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.