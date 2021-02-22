Власти города Санья на Хайнане создадут систему автоучета льгот для компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 22 февраля. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань внедрит правила, в соответствии с которыми местные компании будут пользоваться правительственными льготами без оформления заявок на их предоставление. Об этом сообщил комитет по делам развития и реформ провинции.

По его данным, новые меры вступят в силу с 13 марта в соответствии с "распоряжением об оптимизации деловой атмосферы в Санья". Согласно документу, город приступит к формированию единой системы учета преференций для предприятий, соответствующих критериям региональной льготной политики в отношении бизнеса.

Реализацию обеспечит межведомственная платформа по оказанию правительственных услуг. Одновременно планируется автоматизировать бюджетный механизм по предоставлению премий, субсидий и государственной поддержки компаниям, относящимся к приоритетным сферам и стратегически важным отраслям.

Кроме того, в ближайшее время будет сформирована толерантная система контроля со стороны компетентных надзорных инстанций. Она позволит освободить бизнес от излишних штрафов и устранить бюрократические препятствия, которые негативно отражаются на деятельности предпринимателей. В итоге государство не будет наказывать компании за незначительные нарушения отдельных законодательных норм при осуществлении коммерческой деятельности.

Среди прочих преобразований, которые должны благоприятно отразиться на экономическом развитии Санья, - упрощение процедур регистрации недвижимого имущества и правил получения банковской ипотеки, оптимизация системы по защите прав на интеллектуальную собственность и внедрение инновационных механизмов в финансовом секторе.

Как уточнил комитет, местная администрация продолжит проводить целенаправленную политику по формированию эффективной правовой системы, которая предоставит инвесторам еще более надежные гарантии.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. По уровню благосостояния он уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР.