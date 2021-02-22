Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились снижением котировок

ШАНХАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Снижением основного индекса более чем на 1,4% закрылись в понедельник торги на фондовой бирже в Шанхае. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайте данной торговой площадки.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite снизился на 1,45%, до отметки 3642,44. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), упал на 3,30%. Самое большое снижение зафиксировано по сводным индексам потребления и фармацевтики. В то же время отмечен рост более чем на 3,4% индекса компаний энергетического сектора.

В минусе завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component опустился на 3,07%, до 15336,95. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 упал на 3,14%.