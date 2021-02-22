МОСКВА, 22 февраля./ТАСС/. Цена меди в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) растет на 3,49%, достигая $9,294 тыс. за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена на медь превысила $9 тыс. за тонну впервые с сентября 2011 года.

Ранее заместитель генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Олег Брагин на выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в Екатеринбурге прогнозировал уверенный рост цен на медь до 2030 года.