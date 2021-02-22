В ВТО вновь не договорились по вакансиям в Апелляционном органе из-за позиции США

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. США в очередной раз заблокировали во Всемирной торговой организации (ВТО) решение вопроса о замещении вакансий в Апелляционном органе, которое необходимо для возобновления его работы. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в понедельник американская делегация отказалась поддержать призыв 121 страны о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест, сообщил журналистам торговый представитель на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты заявили, что они по-прежнему не могут согласиться с предложением 121 члена ВТО, призывающего начать отборочный процесс для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил он.

Делегация Мексики, выступившая от имени этой группы, вновь внесла на заседание ОРС предложение о "начале отборочного процесса для заполнения вакансий". Она обратила внимание на широкую поддержку этой инициативы в ВТО. Около 20 делегаций, принявших участие в дискуссии, "подчеркивали важное значение скорейшего разрешения тупиковой ситуации" и восстановления "функционирующего Апелляционного органа". При этом ряд делегаций отметили, что действия США "подрывают права всех членов ВТО и что поиск решения является наивысшим приоритетом".

Делегация США, однако, заявила на заседании ОРС, что она "не может поддержать внесенное предложение". По ее словам, у Соединенных Штатов сохраняются "системные озабоченности насчет Апелляционного органа", о которых Вашингтон заявлял в течение последних 16 лет. Вашингтон упрекал эту инстанцию в частности в том, что она не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года, поскольку истек срок полномочий большинства арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора кандидатов на освободившиеся вакансии была предпринята в ВТО 25 января, а до этого они не раз предпринимались в 2020 году - 18 декабря, 26 октября, 28 сентября, 28 августа, 29 июля, 29 июня, 5 марта и 27 января.