В Белоруссии на фоне роста цен на нефть подорожал бензин

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются в четвертый раз с начала года на одну копейку в Белоруссии на фоне роста мировых котировок нефти. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"С учетом роста мировых котировок нефти "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", - проинформировали в концерне.

С 23 февраля цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 1,74 белорусского рубля (около $0,7), АИ-95-К5-Евро - 1,84 белорусского рубля ($0,71), АИ-98-К5-Евро - 2,06 белорусского рубля ($0,8), ДТ - 1,84 белорусского рубля ($0,71).

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году, последний раз цена на топливо менялась 16 февраля. В 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 - 28 раз.