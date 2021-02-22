Меджлис Ирана разрешил правительству взять у России кредит на $5 млрд

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана дал разрешение правительству страны взять у России кредит на $5 млрд. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA.

Отмечается, что средства должны быть израсходованы на инфраструктурные проекты в Иране.

5 декабря 2019 года министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян заявил, что Тегеран рассчитывает получить от российской стороны кредит в размере $5 млрд. По его словам, исламская республика планирует направить эти средства на несколько инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством и модернизацией трех электростанций.