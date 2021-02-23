МЧС разработает требования безопасности к объектам производства и хранения СПГ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России разработают требования безопасности, которые будут предъявляться к объектам производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Спланирована нормотворческая деятельность, направленная на выработку российских требований безопасности, предъявляемых к объектам СПГ, с учетом мировых аналогов. К примеру, требуется определить максимально допустимые объемы хранения СПГ, противопожарные расстояния между технологическим оборудованием", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в МЧС, ведомство совместно с Минэнерго РФ и компанией "Новатэк" разрабатывают дорожную карту по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива в РФ на период до 2025 года. "Документом, в частности, предусмотрено проведение исследований и испытаний по определению наиболее эффективных способов предотвращения пожаров с СПГ, средств и способов их локализации, а также снижения тяжести последствий аварий для объектов СПГ", - отметили в пресс-службе.

Также МЧС России совместно с "Новатэк" разрабатывается проект "Станции автомобильные газозаправочные криогенные. Проектирование и эксплуатация. Требования пожарной безопасности". Он регламентирует требования пожарной безопасности для газовых заправок наземного транспорта. Завершить работу по созданию ГОСТ планируется к концу 2022 года.

Актуальность обращения к этой проблеме в МЧС пояснили тенденцией к увеличению масштабов производства, а также к расширению области применения различных энергоресурсов, которая прослеживается в мире в настоящее время. В частности, речь идет о сжиженном природном газе, объекты производства и потребления которого характеризуются повышенной пожаро- и взрывоопасностью, а также обладают специфическими опасными факторами по сравнению с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. При этом требования безопасности к производству и хранению СПГ только начинают разрабатываться.