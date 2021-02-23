Власти Гонконга сообщили, что ВТО созовет комиссию по его торговому спору с США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) согласилась созвать комиссию экспертов для рассмотрения спора между Гонконгом и США по поводу изменения маркировки товаров. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства этого специального административного района Китая.

Власти Гонконга еще в конце октября прошлого года запросили разбирательства по поводу решения Вашингтона об изменении маркировки гонконгских экспортных товаров на "сделанные в Китае". Соответствующий вопрос поднимался вновь на состоявшемся в понедельник заседании органа ВТО по рассмотрению споров.

Постоянный представитель Гонконга в ВТО Лори Ло, взяв слово, в очередной раз подчеркнул, что новое требование США "не только несправедливо, но и нарушает определенные правила международной торговли, вредит интересам Гонконга как члена организации". Сообщается, что интерес к вхождению в состав третейской группы проявили представители 13 членов ВТО.

С 10 ноября 2020 года Соединенные Штаты ввели требование, в соответствии с которым поставляемые в страну гонконгские товары должны иметь маркировку "сделано в Китае". Это вызвало протесты Гонконга, который обладает статусом отдельной таможенной территории и самостоятельного члена ВТО.

Нововведение США увязывается с общими санкционными действиями Вашингтона, направленными против Китая и этого специального административного района после принятия 30 июня 2020 года парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и вызвал резкую критику Белого дома.