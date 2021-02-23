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В ЮАР безработица достигла уровня в 32,5%

Работу в стране ищут 7,2 млн человек

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Безработица в Южно-Африканской Республике достигла в четвертом квартале минувшего года рекордного уровня в 32,5%. Об этом сообщило во вторник статистическое управление ЮАР на своем портале.

"Рост по сравнению с третьим кварталом 2020 года составил 1,7%, - отмечает оно. - Работу в стране сейчас ищут 7,2 млн человек".

Если к официально зарегистрированным безработным добавить тех, кто потерял надежду найти работу и больше ее не ищет, то уровень безработицы в ЮАР увеличится до 42,6%, или 11,1 млн человек, указывает управление.

Столь значительный уровень безработицы во многом вызван социально-экономическими ограничениями из-за пандемии коронавируса нового типа.

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