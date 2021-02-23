{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минэнерго России заявили, что проблем с поставками после инцидента на газопроводе нет

В ведомстве отметили, что для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС "Домбаровская"
Здание министерства энергетики РФ Cтанислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание министерства энергетики РФ
© Cтанислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Проблем с поставками газа потребителям после аварии на газопроводе "Союз" в Оренбургской области нет. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

На эту тему

"Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тыс. кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", - говорится в сообщении.

"Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС "Домбаровская", - добавляет ведомство.

Теги
Россия
Стоимость биткойна снизилась более чем на 16%
Читать полностью