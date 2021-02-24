В Техасе часть руководства крупного оператора электросети уходит в отставку после сбоев

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре члена совета директоров компании ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая является крупнейшим оператором электросети в штате Техас, подали в отставку после масштабных перебоев в энергоснабжении. Соответствующее уведомление фирма направила во вторник регулирующим органам.

Как следует из документа, со среды покинут свои должности председательница совета директоров компании Салли Толберг, ее заместитель Питер Крэмтон, а также еще два члена совета - Терри Балджер и Реймонд Хеппер. Кроме того, отменено назначение в совет директоров Крейга Айви.

В феврале в работе электросети Техаса имели место масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Проводились веерные отключения электроэнергии. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света. Конгрессмен Марк Виси (демократ от Техаса) отмечал, что электрическая сеть штата находилась на грани коллапса.

Компанию в свете произошедшего подвергли жесткой критике. ERCOT обслуживает около 90% потребителей электроэнергии штата.