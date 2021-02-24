Reuters: Байден обсудит 24 февраля с законодателями поставки критически важной продукции

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет в среду в Белом доме группу американских законодателей, представляющих обе партии, чтобы обсудить поставки критически важной продукции, включая чипы полупроводников. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

В частности, сенаторов и конгрессменов проинформируют о деталях исполнительного указа администрации в данной сфере. Байден намерен издать документ, который бы "защитил область промышленных поставок США от конкурентов, например Китая", отмечает агентство.

Указ будет предусматривать 100-дневный обзор необходимой для борьбы с пандемией продукции, критических материалов и сырья.

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил ранее во вторник, что поручил законодателям подготовить пакет мер для противодействия Китаю, укрепления американского технологического сектора, включая сферу полупроводников, и борьбы с несправедливыми экономическими практиками.

Как заявила 11 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в ближайшие недели подпишет исполнительный указ о поставках критически важной продукции, что позволит устранить нехватку в стране полупроводников.