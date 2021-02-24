Минюст потребует от НКО с бюджетным участием одобрять крупные сделки у учредителей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ подготовил поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым автономные НКО, использующие бюджетные средства, не смогут совершать крупные сделки без одобрения своих учредителей. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"Законопроект разработан Минюстом России в отношении автономных некоммерческих организаций, в деятельности которых используются средства бюджетной системы. Целью разработки является обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом", - сообщили изданию в пресс-службе Минюста.

Документом, в частности, предлагается установить, что "совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей, либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами". По данным газеты, под учредителями подразумеваются юридические и физические лица, участвующие в создании НКО.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минюста, законопроект будет представлен в правительство в марте, а затем в Госдуму в июне 2021 года.

25 января Министерство юстиции России опубликовало для общественного обсуждения законопроект о предоставлении ему доступа к банковской тайне. Как отмечается в пояснительной записке к документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, это позволит эффективней осуществлять надзор за финансовой деятельностью некоммерческих организаций.

По данным доклада Минюста за 2019 год, всего в России было зарегистрировано более 213 тыс. НКО, из которых 198,8 тыс. подлежат госнадзору - 90 тыс. общественных объединений, в том числе 53 политические партии и 2,9 тыс. их структурных подразделений, 31 тыс. религиозных организаций и 91 тыс. других НКО, включая семь отделений международных организаций, иностранных НКО.