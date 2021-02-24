Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на 31%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по итогам 2020 года составил $39,86 млрд, что на 31% больше показателя 2019 года. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В список крупнейших импортеров вошли Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Германия и Япония. Хорошую динамику показал медицинский и фармацевтический экспорт - по сравнению с 2019 годом поставки в этом сегменте увеличились на 39%", - сообщается на портале.

Как отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, доля столицы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год подросла на 5 процентных пунктов и достигла 24,7%. Всего, по ее словам, столичная продукция поставлялась в 183 страны.

"По итогам 2020 года в структуре несырьевого неэнергетического экспорта промышленный экспорт Москвы вырос на 30,9% и составил $36,05 млрд, а объем экспорта продукции агропромышленного комплекса - на 31,8% и составил $3,8 млрд", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

От техники до пищевой промышленности

Основными экспортными товарами стали механическое оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических предприятий, а также различная коммуникационная аппаратура.

"В прошлом году в пятерке наиболее востребованных промышленных товаров появились полиэтилен и полипропилен - поставки выросли на 439,1% и 191,8% соответственно. Лидером в товарной структуре остаются механическое оборудование и техника: экспорт составил в 2020 году $2,27 млрд. Главным покупателем столичной механики стал Китай - на его долю пришлась почти треть экспорта этой продукции на сумму $740 млн", - цитирует портал руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, в том числе хлеб, готовые корма для животных, а также продукты на основе муки и молока. Главные торговые партнеры в сфере аграрной промышленности - это страны СНГ и ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Турция и Китай).

Почти все лидирующие отрасли в структуре экспорта агропромышленного комплекса Москвы в 2020 году показали рост. Так, например, экспорт пищевой и перерабатывающей отрасли вырос на 10,4%, а мясной и молочной - на 19%.

Финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы в прошлом году увеличилась в семь раз. Если в 2019 году она составила 70 млн рублей, то в 2020 году компаниям одобрили субсидии и гранты на общую сумму около 500 млн рублей. Помимо грантов и субсидий, экспортно-ориентированные компании могут получить помощь в выходе на зарубежные рынки и поиске потенциальных заказчиков, принять участие в крупнейших отраслевых выставках и бизнес-миссиях (в том числе в онлайн-формате). Кроме того, для них проводятся образовательные и акселерационные программы, целевой анализ рынков разных стран, уточняется на портале.