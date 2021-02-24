Доля экологически чистых автомобилей на Хайнане к концу 2021 года должна составить 5%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань поставило задачу довести долю автомобилей на альтернативных источниках энергии до более чем 5% от общего количества машин на острове. Об этом сообщает в среду информационный ресурс "Пэнпай".

Согласно утверждённой местными властями программе по внедрению в провинции автомобилей на альтернативных источниках энергии, в 2021 году на дорогах Хайнаня должно появится еще 25 тыс. таких машин. Служащие всех государственных и партийных структур, а также госпредприятий будут пересажены на экологически чистый транспорт. Исключение составят лишь сотрудники ряда экстренных служб.

В 2021 году, указывается в документе, будет продолжена работа по улучшению инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автомобилей на альтернативных источниках энергии. Прежде всего речь идет о зарядных станциях для электромобилей. В текущем году на Хайнане планируется построить до 10 тыс. новых станций.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.