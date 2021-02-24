МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" ожидает восстановления российского рынка в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в интервью изданию РБК.

"Когда мы утверждали [долгосрочную] стратегию в прошлом году, мы ориентировались на то, что рынок авиации начнет восстанавливаться быстрее. Мы предполагали, что в 2021 году или в 2022-м сможем достичь объемов 2019 года", - сказал он.

Полубояринов также добавил, что сейчас, согласно прогнозам внешних аналитиков и консультантов, есть предположение, что этот период сдвинется на 2023-2024 годы. Однако глава компании отметил, что рынок России может восстановиться быстрее.

"Мы это уже видели в августе - сентябре 2020 года, когда летали даже с превышением пассажиропотока в сравнении с 2019-м. Мы ожидаем восстановление российского рынка в 2022 году", - подчеркнул он.

В компании ранее отмечали, что "благодаря оптимизационным инициативам и постепенному восстановлению емкостей компании в строгой увязке со спросом и экономическим эффектом во втором полугодии 2020 года, удалось обеспечить дополнительные доходы, в частности от грузовых перевозок, избежать неоптимальных затрат и таким образом частично сдержать негативное влияние кризисных явлений на финансовый результат года".

"Аэрофлот" по итогам года остался крупнейшей авиакомпанией в России: пассажиропоток сократился на 60,9%, до 14,56 млн пассажиров. Авиакомпания S7 по итогам года перевезла 12,3 млн пассажиров (-12,1%), "Победа" - чуть более 9 млн (-11,7%), "Россия" - 5,71 млн (-50,6%), а "Уральские авиалинии" - 5,62 млн (-41,4%).