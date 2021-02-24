В ВТБ назвали бессрочные валютные бонды удачным вариантом инвестирования накоплений

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Субординированные облигации на фоне снижения ставок по валютным депозитам сейчас становятся оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений. Более высокая доходность и хеджирование от рисков колебания валюты сделали его высоко востребованным среди VIP-клиентов ВТБ. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Накануне ВТБ сообщил, что продажи бессрочных субординированных облигаций, номинированных в валюте, за первые две неполные недели размещения превысили 30 млрд рублей. Около 97% проданных облигаций сосредоточены в руках инвесторов-физических лиц, при этом около 24 млрд рублей приходятся на клиентов Private Banking ВТБ.

"Продукт отвечает ожиданиям VIP-клиентов, многие из которых имеют сбережения в валюте. Наша новая модель продаж инвестиционных продуктов предусматривает премаркетинг и формирование решений под запросы клиентов, в том числе с консервативным риск-профилем. А на фоне того, что ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, субординированные облигации ВТБ являются оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений", - отметил топ-менеджер банка.

По словам Брейтенбихера, помимо более высокой доходности, чем предлагают депозиты, инструмент страхует от колебаний валюты, поскольку содержит еще и дополнительную премию в размере около 1% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам. "Это обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые пять с половиной лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией. Это бессрочная бумага, с колл-опционами каждые 5 лет. Учитывая, что ВТБ как эмитент имеет очень высокий рейтинг надежности - субординированные облигации банка обеспечивают сохранность средств", - пояснил он.

Банкир отметил, что в целом первичные размещения бондов, которые предполагают премии в ставках купона к рынку - довольно перспективный и востребованный инструмент. "Собственно говоря, новые валютные субординированные облигации ВТБ в долларах и евро - тому подтверждение. Бумаги имеют повышенную относительно бенчмарков ставку купона 5% в долларах и 3,75% в евро, и поэтому мы наблюдаем высокий спрос с первых дней размещения. Для тех инвесторов, кто ожидает в перспективе изменения рыночных ставок, интересны флоутеры - SOFR +4,5% годовых в долларах и EURIBOR +4,15% годовых в евро", - подчеркнул он.

Инвестиционный портфель

По словам Брейтенбихера, за последние три года инвестиционный портфель Private Banking ВТБ увеличился более чем в 5 раз, при этом доля инвестиционных продуктов в общем портфеле увеличилась в 2 раза - с 24% до 43%. "Для нас это показатель доверия к нашей профессиональной экспертизе. За три года мы зафиксировали двукратный рост как по количеству клиентов, так и по объему средств под управлением, портфель вырос с 1,3 трлн рублей до 2,7 трлн рублей", - заключил он.