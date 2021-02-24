Минэнерго запросило данные о надежности ветряных и солнечных электростанций в холода

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ просит "Ассоциацию развития возобновляемой энергетики" (АРВЭ) проверить надежность работы ветряных и солнечных электростанций в условиях низких температур. Об этом говорится в письме директора департамента оперативного контроля в ТЭК Алексея Храпкова на имя директора АРВЭ Алексея Жихарева, распространенном в отраслевом Telegram-канале.

"Прошу направить справочную информацию об особенностях функционирования объектов возобновляемой энергетики в условиях низких температур, при значительных температурных колебаниях с переходом через нулевую отметку и интенсивных гололедообразованиях, аналитические материалы о показателях аварийности на солнечных ветровых электростанциях по причине воздействия указанных погодных явлений", - отметил в письме Храпков.

Глава департамента пояснил, что ведомство в настоящее время проводит оценку влияния погодного фактора на устойчивость работы объектов ВИЭ-генерации для совершенствования нормативного регулирования в части обеспечения надежности энергоснабжения.

В свою очередь в Минэнерго подтвердили ТАСС подлинность письма. Там отметили, что "за период эксплуатации объектов ВИЭ на территории России не было случаев нарушения функционирования объектов, связанных с экстремальными погодными условиями. Однако такие возможные случаи исключать нельзя".

Наряду с этим, в министерстве следят за проблемами функционирования ВИЭ-генерации в других странах. "Вне зависимости от доли ВИЭ в объеме выработки электроэнергии все объекты энергосистемы должны функционировать надежно и быть предсказуемыми", - подытожили в Минэнерго.