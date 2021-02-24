Абрамченко поручила проработать ограничение дивидендов при отказе возместить ущерб природе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила к 1 марта доработать законопроект об обеспечении исполнения собственниками промышленных объектов обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде, предусмотрев в нем механизм ограничения на выплату дивидендов. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В протоколе отмечается, что механизм ограничения на выплату дивидендов, доходов по долям (паям) и на распределение прибыли между учредителями может применяться в случае невыполнения компаниями обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды.

Абрамченко также поручила проработать механизм финансирования ликвидации накопленного вреда природе на объектах, собственники которых признаны банкротами или неизвестны. "Сейчас лазейка позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации. Необходимо создать прозрачное правовое регулирование, которое будет предусматривать ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, административные меры и так далее", - подчеркнули в пресс-службе вице-премьера.

В числе обсуждаемых финансовых механизмов - банковские гарантии, страхование, создание ликвидационных фондов самими компаниями, пояснили в пресс-службе. Также предусматривается возможность исключения опасных производственных объектов из государственного реестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда природе. "Предлагается установить запрет на раздел предприятий на отдельные здания или сооружения до ликвидации накопленного вреда окружающей среде, возникшего в результате деятельности этого предприятия, в том числе при банкротстве", - добавили в пресс-службе Абрамченко.