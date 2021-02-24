В графике Путина пока нет контактов с лидерами США и Саудовской Аравии по ценам на нефть

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. В графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с руководством США и Саудовской Аравии, а также нефтяных компаний по тематике работы в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока в графике такой встречи нет", - сказал он на вопрос о возможности встречи Путина с главами нефтяных компаний. Однако Песков напомнил, что с этими структурами на постоянной основе взаимодействуют вице-премьер Александр Новак и Минэнерго. При этом Путин "с Новаком постоянно общается по телефону", добавил Песков.

Представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос о планах на телефонные разговоры Путина с коллегами из США и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в нефтяной сфере, "регулярность контактов это подтверждает".