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Пандемия COVID-19

Пять стран призвали ЕС содействовать наращиванию производства вакцины от коронавируса

Инициаторы обращения призвали Еврокомиссию и членов ЕС к тесному сотрудничеству со всеми потенциальными производителями вакцины в Европе

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Литва вместе с Бельгией, Данией, Испанией и Польшей направила главе Евросовета Шарлю Мишелю официальное письмо с призывом оказать содействие наращиванию производства вакцины от коронавируса. Об этом послании глав вышеназванных стран в среду сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

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"Европа продолжает сталкиваться с трудностями из-за недостаточных объемов поставок вакцины и перебоев в производстве. Необходимо искать способы оказания помощи европейским изготовителям вакцины, если перед ними встанут непредвиденные препятствия по выполнению плана выпуска", - приводится в сообщении текст документа.

Главы государств отметили важность эффективного использования уже имеющихся производственных мощностей и создания дополнительных в случае необходимости. Инициаторы обращения призвали Еврокомиссию и членов ЕС к тесному сотрудничеству со всеми потенциальными производителями вакцины в Европе, к развитию партнерских отношений между государственным и частным секторами. "Необходимо на уровне ЕС обеспечить соответствующее финансирование научных исследований и инноваций", - отмечается в письме.

Главы государств, подписавшие послание, выразили надежду на то, что эти вопросы будут обсуждены на предстоящем саммите ЕС.

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