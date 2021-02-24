Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса.

"Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф "Норникелю" стали индикатором того, что вести бизнес по принципу "после нас хоть потоп" уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса", - сказала Матвиенко в среду на встрече Мишустина с членами СФ в Доме правительства.

По словам спикера Совфеда, россияне в настоящее время ставят экологию в число приоритетных проблем. Матвиенко также подчеркнула, что пришло время формировать национально ориентированный и социально ответственный бизнес, "создавать условия, при которых бизнесу было бы выгодно вкладывать средства в развитие страны".

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.