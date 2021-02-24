Мишустин рассчитывает на контроль сенаторами за реализацией плана восстановления экономики

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает на мониторинг со стороны сенаторов выполнения на местах общенационального плана восстановления экономики. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

Он поблагодарил парламентариев за системную поддержку и сотрудничество при работе над общенациональным планом, в том числе за поступившие от сенаторов предложения. "Мы рассчитываем, что члены Совета Федерации будут мониторить исполнение соответствующих положений плана, всех мероприятий, которые есть в регионах, и готовы использовать механизмы парламентского контроля, а также свои полномочия и при необходимости принимать оперативные решения по ситуации на местах", - сказал Мишустин.

Он в целом назвал эффективными сложившиеся рабочие отношения между правительством и Совфедом. "Для нас крайне важно иметь обратную связь", - сказал, в частности премьер, говоря о практике "правительственных часов" в верхней палате парламента.