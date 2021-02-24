Матвиенко отметила высокую импортную зависимость России от зарубежных семян

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила в среду на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с сенаторами в Доме правительства, что в настоящее время сохраняется высокая импортная зависимость России от зарубежных семян.

"К сожалению, по-прежнему сохраняется очень высокая импортная зависимость по многим видам сельхозкультур. Все время привожу пример, что даже укроп, петрушку, салат мы выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, вкус, а сейчас силиконовый вкус, укроп даже не пахнет", - сказала Матвиенко.

"Конечно же, все это не уровень аграрной державы, мы активно будем способствовать принятию закона о семеноводстве. Но, конечно, одного закона недостаточно. У нас, казалось бы, все есть: приняты документы стратегического значения, в том числе стратегия продовольственной безопасности, но, к сожалению, по ряду направлений развития семеноводства она принята с очень скромными целевыми показателями, пока еще такой активной практической работы мы не видим", - добавила спикер Совфеда.

Она также назвала внесенный в Госдуму закон о семеноводстве стратегическим для сельского хозяйства и продовольственной безопасности России.

Ранее правительство подготовило новую редакцию закона "О семеноводстве", который регулирует оборот семян на территории страны, устанавливает требования к качеству продукции. Документ внесен в Государственную думу. Также в документ включены меры по противодействию ввозу в РФ генно-инженерно-модифицированных семян.