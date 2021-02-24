Власти Ставрополья сохранят поддержку фермеров региона на уровне прошлого года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют сохранить объем поддержки фермеров на уровне прошлого года и направить на эти цели 160 млн рублей. Об этом в среду сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Мы предполагаем, что в этом году мы направим только на поддержку агростартапов 38 млн рублей. Сохраним то же самое количество поддержки для фермеров - порядка 160 млн рублей направим", - сказал Владимиров во время церемонии открытия второго набора в проект "Школа фермера".

Кроме того, по его словам, аграрии региона, которые пройдут обучение в "Школе фермера", получат приоритетное право на получение грантов на Ставрополье.

Ранее Владимиров сообщал, что власти Ставропольского края планируют увеличить финансирование агрострахования в регионе в 2021 году более чем втрое - с 200 до 700 млн рублей. Застраховать планируется не менее 1 млн га посевов.

Пилотный проект Россельхозбанка "Школа фермера 2020" 1 сентября был запущен в четырех регионах РФ (Башкирия, Московская область, Ставропольский край, Новосибирская область). Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух месяцев. Цель проекта - научить студентов создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. В рамках второго набора "Школа фермера" открыла двери в Волгоградской, Орловской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Курской, Саратовской и Брянской областях, а также в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Чувашской Республике и Удмуртской Республике.