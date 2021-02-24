Мишустин намерен посетить все наиболее отстающие в плане экономики регионы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен посетить все десять регионов, где сложилась наиболее проблемная экономическая ситуация. О таких планах глава правительства сообщил в среду на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Мы продолжим поддерживать субъекты РФ, в текущем году также предусмотрели дотации в размере 100 млрд рублей на поддержку сбалансированности их бюджетов. Кроме того, ведем работу по десяти индивидуальным программам улучшения социально-экономического положения в наиболее сложных регионах", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что некоторые из этих "отстающих" субъектов РФ он уже успел посетить с рабочими поездками. "И я намерен, скажу вам, побывать в каждом из них, ведь, сидя в кабинете, принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно", - добавил он.

По словам Мишустина, кабмин принял несколько важных решений, чтобы улучшить ситуацию с экономикой на местах на фоне пандемии коронавируса, оказав "беспрецедентную поддержку и направив субъектам РФ более 1,1 трлн рублей в виде дотаций, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию падения их собственных доходов, а также для стабилизации ситуации в здравоохранении, чтобы помочь регионам обеспечить качественную медицинскую помощь".